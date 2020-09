Vietnamezen veroordeeld voor fatale mensensmokkel in koelwagen Engeland

Een rechtbank in Vietnam heeft zeven Vietnamezen veroordeeld tot ruim zeven jaar cel omdat ze schuldig zijn bevonden aan de dood van een vrouw die omkwam door verstikking in een koelwagen in Engeland. In Vietnam is het de eerste veroordeling in de mensensmokkelzaak die in totaal aan 39 mensen het leven kostte.

Op 23 oktober 2019 werden in de Engelse plaats Grays de lichamen gevonden van 39 Vietnamese migranten, onder wie twee kinderen van 15 jaar. Ze stierven door zuurstofgebrek. De container was verscheept vanuit het Belgische Zeebrugge.

Volgens Vietnamese media betaalde de 26-jarige Pham Thi Tra My de smokkelaars 21.000 dollar om haar naar Engeland te smokkelen. De vrouw ontving een vals paspoort en reisde naar Frankrijk om daar vervolgens in de koelwagen te stappen.

Vanuit de verzegelde container verstuurde My een laatste bericht naar haar familie in Vietnam: "Het spijt me, mama. Mijn reis naar het buitenland is niet geslaagd. Mama, ik hou zoveel van je. Ik sterf omdat ik niet kan ademen." De zaak kreeg veel internationale aandacht en zette de Vietnamese regering onder druk om maatregelen te nemen tegen mensensmokkel.