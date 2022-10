As van opa stiekem uitgestrooid in De Kuip: 'Feyenoord bepaalde zijn leven'

Toen we met de groep en een gids in de perskamer stonden, drukte mijn oom een zakje in mijn handen: doe jij het maar. Er viel al meteen een klein beetje as uit, dus opa ligt nu ook in de perskamer.

Toen zijn opa begin vorig jaar op 83-jarige leeftijd overleed, besloot de familie zijn as uit te strooien op plekken die belangrijk waren in zijn leven. "Hij ligt op de pier in Hoek van Holland, in Engeland en ook in Overloon, daar namen opa en oma de kleinkinderen altijd mee naartoe op vakantie", memoreert Bart. Maar één plek ontbrak nog: het gras van De Kuip.

Toen Bart en zijn oom eerder deze maand voor een rondleiding in het stadion waren, deed zich de kans voor. "Toen we met de groep en een gids in de perskamer stonden, drukte mijn oom een zakje in mijn handen: doe jij het maar", vertelt hij. "Er viel al meteen een klein beetje as uit, dus opa ligt nu ook in de perskamer."

Nadat de groep via de spelerstunnel was aangekomen bij het rand van het veld, besloot Bart dat dit het goede moment was. Terwijl de gids een vraag van iemand beantwoordde en daarbij de andere kant op keek, reikte hij over de borden rond het veld, en strooide daar de rest van de as uit. "Het kwam terecht op het stukje kunstgras langs het veld, dus niet binnen de lijnen. Maar het zal vast hartstikke illegaal zijn."