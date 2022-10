Vanvond op tv: Gevolgen opzeggen graandeal • Oorlog: de rol van sociale media • Bij Belgische inflatie stijgen de lonen

Gevolgen opzeggen graandeal Nog maar een paar maanden geleden stond de hele wereld te juichen over de graandeal, die export van graan uit Oekraïne weer mogelijk maakte nadat die maanden stillag door de oorlog. Maar gisteravond trok Poetin de stekker uit de overeenkomst, uit woede over een drone-aanval. En de gevolgen daarvan zijn een dag later direct merkbaar: de eerste schepen liggen alweer stil op de Zwarte Zee.

Oorlog en de rol van sociale media De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft via moderne technieken inmiddels nagenoeg alle parlementen toe kunnen spreken. Ook post hij veelvuldig filmpjes op sociale media. Want de oorlog in Oekraïne wordt ook dáár uitgevochten. En humor is dan een belangrijk wapen.