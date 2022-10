Wennemars junior verrast op 1.000 meter, Roest wint boeiend gevecht van Bergsma

Hein Otterspeer heeft bij de wereldbekerkwalificatie in Heerenveen de 1.000 meter gewonnen, voor de verrassende Joep Wennemars, die ook een wereldbekerticket pakte. Op de 10.000 meter was Patrick Roest de sterkste na een boeiend gevecht met Jorrit Bergsma. Op de 1.000 meter ontbraken de geblesseerde Kjeld Nuis en Kai Verbij. De zege ging naar Otterspeer in een tijd van 1.08,39 en hij was daarmee slechts 0,02 sneller dan de 20-jarige Wennemars, inderdaad: de zoon van. Ook Louis Hollaar, Thomas Krol en Wesly Dijs verzekerden zich van deelname aan de 1.000 meter bij de eerste vier wereldbekerweekends van het seizoen. Wennemars en Hollaar verrassend snel De zege van Otterspeer was niet verrassend, maar dat Wennemars en Hollaar op een fractie tweede en derde werden, was dat wel. Hollaar was ook al knap tweede geworden op de 1.500 meter.

Olympisch kampioen Krol, slechts derde op de 1.500 meter, maakte er ook op de 1.000 meter een worsteling van die na 1.08,52 ten einde kwam.

Roest verslaat Bergsma opnieuw Patrick Roest won na de 5.000 en de 1.500 meter ook de 10.000 meter in Heerenveen. Op de 10 kilometer versloeg Roest, net als op de 5 kilometer, Jorrit Bergsma na een fascinerend, rechtstreeks gevecht.

Vrijdag nam Roest op de 5.000 meter een flinke voorsprong en moest hij in de slotfase alles op alles zetten om Bergsma 0,20 seconde voor te blijven. Dit keer werd het gaatje geslagen door Bergsma, zesvoudig nationaal kampioen, drievoudig wereldkampioen en eenmalig olympisch kampioen op de langste afstand. Roest reed in Thialf een tijd van 12.52,22, Bergsma kwam tot 12.53,17. De snelste vijf schaatsers plaatsten zich voor de enige 10 kilometer tijdens de wereldbekerwedstrijden van dit jaar, in december in Calgary. De andere drie startbewijzen gingen naar Mats Stoltenborg, Beau Snellink en Kars Jansman.

Roest leek geslagen, maar met een furieuze eindsprint boog hij in de laatste twee ronden een achterstand van 1,64 om in een voorsprong van 0,95 seconde. De laatste ronde van Roest ging in 27,93 en dat was het snelste rondje ooit op een 10.000 meter gereden. Spektakel "We hebben er samen weer een spektakel van gemaakt", sprak winnaar Roest na de race. "Ik probeerde een voorzichtige rit te rijden, want een plek in de topvijf zou genoeg zijn. Maar als ik aan het einde over zou hebben en Bergsma in de buurt zou zijn, mocht ik gaan racen. Dus toen heb ik de volle eindsprint ingezet."