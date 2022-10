Matla doorslaggevend bij Den Bosch, snoeiharde strafcorners Janssen helpen Kampong

Frédérique Matla heeft ook in de negende speelronde van de hoofdklasse aangetoond dat zij van onschatbare waarde is voor haar club Den Bosch. De Oranje-international zorgde op bezoek bij Pinoké voor het enige doelpunt: 0-1.

Matla opende in het Amsterdamse bos al na drie minuten de score met een simpele tip-in na uitstekend voorbereidend werk van Joosje Burg. De speelster uit Huizen was daarmee alweer voor de achtste wedstrijd op rij trefzeker.

Pinoké is sowieso de favoriete tegenstander van Matla, zo zocht hockey.nl uit. Ze maakte 21 van haar 132 doelpunten in de hoofdklasse tegen de club uit Amsterdam, dat is meer dan tegen welke andere club ook.

Derde plaats

Den Bosch staat door de zege stevig op de derde plaats (19 punten) en heeft een gaatje van 4 punten met nummer vier Pinoké. Het gat met nummer twee Amsterdam, dat thuis met 7-0 uithaalde tegen middenmoter Tilburg, is 5 punten. Koploper SCHC boekte zaterdag bij HDM al zijn negende zege op rij en staat op 27 punten.