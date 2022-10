De karts van Schumacher leidden zoon van motorsporticoon Mick Doohan naar Formule 1

Vader en zoon Doohan omhelzen elkaar - Getty

De zoon van motorsporticoon Mick Doohan (57) beleeft in Mexico zijn eerste grandprixweekend. Vrijdag verving hij Esteban Ocon een uur lang en werkte hij een vrije training af voor renstal Alpine. De 19-jarige Australiër wil binnen een paar jaar op de Formule 1-grid staan. En Jacks vader Mick? Die is vooral apetrots. Nu al. Maar de echte doorbraak moet nog komen. U bent met vijf wereldtitels in de 500cc (de huidige MotoGP) een grootheid in de motorsport; uw zoon is een jonge Formule 2-coureur die hardop droomt van de koningsklasse. Wie was er nerveuzer vlak voor de start van de training? "Jack was veel kalmer dan ik. Ik was echt behoorlijk nerveus. Je vraagt je als vader toch af wat er gaat gebeuren, hoe hij het doet en of hij uitglijders maakt. Het is nogal wat als je zoon opeens tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton rijdt." "Jack heeft zich extreem goed voorbereid en keihard gewerkt om klaar te zijn voor deze klus. Hij ademt, slaapt en leeft voor autosport en zet er alles voor opzij." U heeft zelf in 1998 een Formule 1-auto aan de tand gevoeld, dus u kunt zich een beetje in Jack verplaatsen. Een daverend succes was het destijds niet. Is de herinnering nog vers? "Ja, we waren met z'n drieën op het circuit de Catalunya bij Barcelona. Ik was met F1-wereldkampioen Jacques Villeneuve en rallykampioen Tommy Mäkinen uitgenodigd voor een evenement. We hadden dezelfde tabakfabrikant als sponsor en ruilden van materiaal. Ik spinde in de eerste ronde al en belandde in de muur." "Tommy deed een bocht later hetzelfde. Al met al was het een geweldige dag hoor, maar veel stelde het niet voor. Ik had weinig trek om nog een keer te crashen en wilde ook geen risico nemen omdat ik fit wilde blijven voor het volgende seizoen in de 500cc."

Mick Doohan viert de winst van de TT Assen in 1994 - AFP

"Het is gewoon een tabaksfeestje met een mooi plaatje voor de sponsor. Een motorsportkampioen in een winnende Formule 1-auto, dat werkt natuurlijk prima. En het was ook hartstikke leuk om mee te maken. Ik kan er pakweg 25 jaar na dato nog steeds van genieten." "Later heb ik nog veel aanbiedingen gekregen en kansen gehad om in een F1-cockpit te stappen. Vooral McLaren wilde me graag verleiden, maar ze zaten gewoon te azen op een marketingstunt. Ik had geen enkele behoefte om met auto's te racen. Als ik een keer een lege agenda had, wilde ik liever gewoon vrij zijn." Volgt u de Formule 1 al jaren op de voet of kijkt u pas sinds uw zoon op een F1-cockpit mikt? "Uiteraard ben ik nu door mijn zoon veel meer bezig met F1. Ik ben vaak in de paddock en praat met veel mensen, maar ik kijk al heel lang. Al toen in begon met MotoGP, zoals het nu heet. Het is een kleine wereld." "Motorcoureurs en F1-coureurs komen elkaar best vaak tegen, bijvoorbeeld omdat ze dezelfde sponsor hebben en dus ook dezelfde verplichtingen. Ik ken veel coureurs. We kunnen doorgaans goed met elkaar praten omdat we min of meer hetzelfde meemaken."

Vader Doohan op de paddock - NOS/Louis Dekker

"Ik kon het heel goed vinden met Michael Schumacher. Een echte vriend. We hadden samen heel wat wereldtitels gewonnen, trainden veel samen en waren erg close." "Ik had een kartbaan gebouwd bij mijn huis in Australië en Michael regelde dan de karts als hij op bezoek kwam. Dat zijn erg mooie herinneringen. Ik heb nu vooral nog contact met Jacques Villeneuve, David Coulthard en Jean Alesi. Allemaal oudjes, haha." U won jarenlang praktisch alle races in de 500cc klasse. Max Verstappen wint dit jaar aan de lopende band en heeft zijn titel allang geprolongeerd. Is die dominantie vergelijkbaar? "Ik herken niet veel van mezelf in hem, maar er is zeker een parallel te trekken. De enorme wilskracht en de gedrevenheid komen overeen. Ik had het geluk dat ik op het goede moment bij een erg goed team kwam. Verstappen heeft het ook geweldig voor elkaar nu bij Red Bull Racing." "Max is nog zo jong en zal alleen maar beter worden. Hij gaat nog jaren deze sport domineren als hij een auto heeft waarin hij kan laten zien hoe goed hij is." Waarom treedt Jack niet in uw voetsporen? Was het zijn eigen wens om op vier wielen te focussen? "Toen Jack vijf jaar was, viel hij van een kleine crossmotor en brak hij zijn been. Daarna was hij er klaar mee. De karts die Schumacher meenam vond hij veel boeiender, maar hij ging ook fietsen en rugbyen en surfen. Uiteindelijk belandde hij in de karts. Daar kon ik prima mee leven." "Elke fout die je op een motor maakt, leidt tot een crash. In een auto kan je na een missertje in het gras belanden en doorgaan in de eerste versnelling. En zonder letsel. Ik heb veel passie voor motorsport, maar ben best opgelucht dat Jack voor vierwielers heeft gekozen."

Jack Doohan voor de GP van Mexico-Stad - Alpine

"Autosport is een stuk veiliger en dat is voor ouders prettiger. Ik weet uit ervaring hoe gevaarlijk motorraces zijn. Een crash in Assen kostte me bijna mijn been. Dat was een narrow escape. Ik heb door alle crashes veel vrienden gemaakt in ziekenhuizen, maar dat is niet de plek waar je graag mensen leert kennen." "Ik vind het ook wel mooi. Autosport is een totaal andere discipline dan motorsport. Nu worden we tenminste niet voortdurend met elkaar vergeleken. Ik had het trouwens ook prima gevonden als Jack proftennisser was geworden." Gaat uw zoon de komende jaren een Formule 1-grootheid worden? "Ik ga niet zeggen dat hij Max kan verslaan. Daarvoor is het veel te vroeg, hij moet eerst blijven presteren en een plek veroveren. We hopen op een racedebuut in 2024 of 2025." "Jack kan niet tegen zijn verlies, dus dat is in ieder geval een goed begin. Hij denkt dat hij van iedereen kan winnen. Dat is goed. Zonder die overtuiging en mentaliteit ga je het namelijk niet redden. Als je in deze sport droomt van een derde plaats kun je beter thuisblijven."