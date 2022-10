Britse oppositie wil opheldering over hacken telefoon oud-premier Truss

Britse oppositiepartijen willen een onafhankelijk onderzoek naar de veronderstelde hack van de privételefoon van oud-premier Truss. The Mail on Sunday meldt dat vermoedelijk Russische hackers haar mobieltje konden uitlezen.

De hack werd volgens de krant afgelopen zomer ontdekt toen Truss nog minister van Buitenlandse Zaken in de regering-Johnson was en een gooi deed naar het leiderschap van de Conservatieven. Het nieuws werd toen niet wereldkundig gemaakt op last van premier Johnson en zijn hoogste ambtenaar. "Het is natuurlijk een slechte beurt voor de inlichtingendiensten als de telefoon van de minister van Buitenlandse Zaken zo eenvoudig kan worden leeggehaald", verklaart een bron de geheimhouding.

Bronnen melden aan de krant dat de hackers alle berichten van de voorgaande twaalf maanden in handen hebben gekregen. Daaronder zaten ook zeer geheime gesprekken met andere belangrijke ministers van Buitenlandse Zaken over de oorlog in Oekraïne en in het bijzonder over het leveren van wapens.

Cyberveiligheid

Een woordvoerder van de Britse regering wil niet ingaan op "de veiligheidsmaatregelen rond individuen" en zegt in zijn algemeenheid dat de Britten een stevig systeem hebben om de overheid tegen cyberaanvallen te beschermen.

Maar daar nemen oppositiepartijen Labour en de Liberaal Democraten geen genoegen mee. "Alle alarmbellen gaan af wat betreft onze nationale veiligheid", zegt een Labourpoliticus. Ze wil ook boven tafel hebben hoe het kan dat een minister een privételefoon gebruikte voor werkgesprekken.

Verder vindt ze het opmerkelijk dat het nieuws juist nu naar buiten komt. "Als blijkt dat deze informatie is achtergehouden om de kansen van Truss niet te schaden, dan is dat onvergeeflijk", zegt een Lagerhuislid van de Liberaal Democraten.

Liz Truss stapte vorige week op na een ambtstermijn van slechts 45 dagen. Ze lag vanaf haar aantreden onder vuur vanwege haar in veler ogen onverantwoorde financiële plannen. Ze werd afgelopen dinsdag opgevolgd door Rishi Sunak.