Man in Polen steelt tram en vervoert nietsvermoedende reizigers

Een 25-jarige man in Polen heeft een wel heel bijzonder voertuig gestolen. In de nacht van vrijdag op zaterdag vertrok hij met een tram bij een remise in Katowice. De man is inmiddels gearresteerd.

De man gaf de tram het niet bestaande lijnnummer 33 en reed vanuit Katowice naar het naastgelegen Chorzów. Onderweg stopte hij bij meerdere haltes, waar hij nietsvermoedende reizigers oppikte.

In Chorzów trok de tram de aandacht van een echte tramchauffeur, die vond dat de tram wel erg langzaam reed. Ook werd de chauffeur argwanend door het niet voorkomende lijnnummer. Hij alarmeerde zijn werkgever, die besloot om de elektriciteit van de tram uit te schakelen. Op een marktplein kwam de tram tot stilstand.

Bij zijn arrestatie door de politie was de man nuchter. Waarom hij besloot om met de tram op pad te gaan, is nog onduidelijk. De man zit vast op het bureau, waar hij zal worden verhoord.