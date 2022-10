Dansende gladiatoren en boksende wielrenners; Verhoeven al druk met leven na kickboksen

"Ik vond het echt een hele dikke show en volgens mij vond het publiek dat ook. Natuurlijk was dit nieuw en moeten mensen eraan wennen. Zoiets is nog nooit gedaan in Nederland, dan krijg je te maken met verschillende meningen."

Voor dat geld kregen de toeschouwers bijna vier uur lang dans, muziek en vechtsport te zien. Maar hoezeer artiesten als Emma Heesters en Sam Ryder ook hun best deden, het publiek kwam toch vooral voor de partij tussen Verhoeven en Gerges. De meeste optredens kregen slechts een beschaafd applaus.

Dat was ook Verhoeven opgevallen. "Je zag de mensen denken: ik kom voor het kickboksen, maar nu is er muziek. Is het de bedoeling dat ik nu ga staan en dansen? In het begin was het nog afwachtend, maar later op de avond zag je steeds meer mensen die opstonden tijdens de optredens."

Veel show

Maar het publiek werd pas echt enthousiast toen Gerges en Verhoeven de ring betraden. Of eigenlijk vlak daarvoor al, want de opkomst van de twee zwaargewichten is een zelden vertoond spektakel in de vechtsportwereld. Onder begeleiding van tientallen als Romeinse gladiatoren verkleedde dansers, vuur, een lichtshow en knallende muziek stormde Verhoeven op de ring af.

In die ring hield Gerges het tot halverwege de vijfde ronde vol, al moest de 38-jarige Amsterdammer in zijn afscheidsgevecht behoorlijk incasseren. Zoals eigenlijk iedereen vooraf verwacht had, won Verhoeven de partij, op technische knock-out.