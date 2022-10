AZ-revelatie Kerkez dankt Maldini, maar blijft slidings maken: 'Zit echt in me'

Sinds zijn komst naar Alkmaar is zijn voetbalcarrière in een stroomversnelling geraakt. Waar Kerkez twee jaar geleden nog speelde in de tweede divisie van Hongarije, heeft hij zich als international inmiddels vastgebeten in tegenstanders als Leroy Sané en Serge Gnabry.

Met twee doelpunten in de competitie, een goal en drie assists in de Conference League en een flinke dosis energie drukt de jongeling dit seizoen zijn stempel op het spel van AZ. Ook heeft hij inmiddels zijn debuut gemaakt voor het Hongaarse nationale elftal.

Ogenschijnlijk eenvoudig heeft de verdediger met Servische en Hongaarse roots zichzelf in de basis geknokt in de ploeg van Pascal Jansen en heeft hij de naar Ajax vertrokken Owen Wijndal doen vergeten.

Servië, Hongarije, Oostenrijk, Italië en Nederland. Op 18-jarige leeftijd heeft AZ-linksback Milos Kerkez al in vijf verschillende landen gewoond, maar in Alkmaar is de jongeling echt op zijn plek.

Ook krijgt hij persoonlijk advies van Maldini, die tegenwoordig technisch directeur is bij de Rossoneri. "Maldini gedroeg zich als een echte leraar. Hij praatte vijf tot tien minuten met me en vertelde me wat ik goed deed, maar ook wat beter kon. Dat was een prachtige ervaring."

De dan 17-jarige Kerkez sluit aan bij het hoogste jeugdteam van Milan, maar mag algauw meetrainen met de eerste selectie. Daar staat hij ineens oog in oog met Zlatan Ibrahimovic en zijn voorbeeld Theo Hernández, de Fransman die in het San Siro de gehele linkerflank bestrijkt.

Kerkez groeit op in het Servische dorpje Vrbas en droomt er als klein jongetje van om te voetballen op het wereldtoneel. In februari 2021 krijgt hij een bijzonder telefoontje, waardoor die droom ineens dichtbij komt.

Bij zijn debuut voor Hongarije staat Kerkez in de Nations Leaguewedstrijd tegen Duitsland in de basis en speelt hij tegen de rappe en behendige aanvallers van Bayern München.

Als AZ vorig jaar januari persoonlijk contact opneemt en benadrukt dat hij de beoogde vervanger is van Wijndal, hakt Kerkez de knoop door en ruilt hij Milaan in voor Alkmaar.

Hoewel Kerkez zich in Milaan blijft ontwikkelen, zit een vaste plek in de eerste selectie van de Italiaanse topclub er niet in.

"Maar als ik zeker weet dat ik met een sliding een bal kan veroveren, dan doe ik dat. Dat zit echt in me", zegt Kerkez met zelfvertrouwen.

Kerkez krijgt ook direct advies van Maldini. De 126-voudig Italiaans international benadrukt tegenover Kerkez dat glijden het laatste redmiddel is. Als een tackle noodzakelijk is, heb je in de ogen van de Milan-legende al een fout begaan.

"Vanaf het moment dat we in contact kwamen met AZ voelde het goed. Hoe ze me benaderden. Het bestuur en de trainer gaven mij en mijn vader veel respect en daardoor wilde ik heel graag komen."

Familiemens

Als 18-jarige besluit Kerkez niet om een kamer te zoeken in de stad of in een gastgezin te gaan. "Mijn familie is bij me. We huren samen een huis. Dat is heel belangrijk voor mij."

"Zij zijn bij me sinds het begin. Mijn vader helpt me veel. Met voetbal, maar ook met het leven. Hij leert me hoe ik dat moet doen."

Kerkez beleeft met AZ in de competitie nu een mindere fase, maar barst van de ambitie. "We moeten blijven concurreren met de topdrie. En voor mezelf moet ik de energie blijven overbrengen op mijn medespelers en de tribunes. Ik moet vuur hebben voor 90 minuten."

De linksback wil niet te ver vooruit kijken. "Natuurlijk droom ik ervan om in de Champions League te spelen, of bij een mooie club uit de Premier League, in Italië of de Bundesliga, maar ik focus me op het heden. Wat komt, dat komt."