Meer dan twintig aanhoudingen na rellen in Amstelveen

De politie heeft vannacht in Amstelveen meer dan twintig mensen aangehouden omdat ze betrokken zouden zijn bij ongeregeldheden.

Bij een partycentrum in Westwijk ontstond een vechtpartij tussen bezoekers van een feest en de beveiliging. De gealarmeerde politie en ook de marechaussee kwamen op de rellen af. Zij werden bekogeld met stenen en delen van stoeptegels. Ook is er een man met een auto op een rij agenten ingereden. Hij is direct aangehouden.

De politie meldt dat een agent een steen tegen zijn been kreeg en voor controle naar het ziekenhuis is gebracht. Voor zover bekend is er verder niemand gewond geraakt.

Elders in de wijk zijn vernielingen aangebracht, onder meer aan ov-hokjes, meldt een wethouder.