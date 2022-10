Iedereen houdt van Simons, die volop mag dromen van Robben- of Depay-scenario

"Als er opeens een groot talent opkomt, selecteer ik hem", zei Louis van Gaal. Zo bood de bondscoach hoop aan alle dromers, onder wie Xavi Simons. Nu, minder dan twee weken voordat Van Gaal zijn definitieve selectie bekendmaakt, is die droom dichtbij voor de 19-jarige Simons. De voorselectie is al binnen. Als Van Gaal nog twijfelde, kunnen de optredens van Simons tegen Arsenal in de Europa League de bondscoach over de streep hebben getrokken. Duidelijk werd dat het talent het niet alleen kan in de eredivisie, maar ook tegen de koploper van de Premier League.

Simons bij de laatste 39 Xavi Simons is een van de 39 spelers die nog kans maken om met Oranje mee te gaan naar het WK in Qatar. Bondscoach Louis van Gaal mag alleen nog voetballers meenemen uit de voorselectie die hij bij de FIFA heeft ingediend. De definitieve groep mag uit maximaal 26 spelers bestaan. Er is voor spelers die nu niet tot de voorselectie behoren wel een ontsnappingsroute. Bij een blessure of ernstige ziekte mag een bondscoach tot 24 uur voor de eerste WK-wedstrijd van het land een speler vervangen. Deze vervanger hoeft niet in de voorselectie te hebben gezeten.

"Het is geweldig om te zien hoe snel zijn ontwikkeling gaat", zag zijn trainer Ruud van Nistelrooij in het duel in Londen. "Want dit had ook een Champions League-wedstrijd kunnen zijn, met deze tegenstander. Hij heeft het uitmuntend gedaan." Afgelopen donderdag was Simons opnieuw de uitblinker. "Xavi ging de hele wedstrijd vrolijk door met dribbelen", sprak Van Nistelrooij vol bewondering. "Met bal en zonder bal was hij, op een speelse manier, belangrijk. Hij moet het elke week laten zien, elke keer opnieuw. Dat doet hij nu."

Xavi Simons na zijn afgekeurde goal tegen Arsenal - Pro Shots

Pas negentien jaar is de aanvallende middenvelder, die in zijn carrière al op het veld stond met Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé. Met de groten der aarde uit de voetballerij, dus. Buiten dat was hij een hype, vanaf zijn eerste stappen in de jeugd van FC Barcelona. Grote smaakmaker Maar hoe groot zijn talent precies was, moest nog blijken toen hij afgelopen zomer Paris Saint-Germain verliet en vanwege perspectief op speelminuten koos voor de eredivisie. Bij PSV ontpopte hij zich in enkele maanden tot de grote gangmaker binnen de ploeg. "Dat komt ook wel door zijn houding. Hij stopt veel energie in zijn spel en dat koppelt hij ook nog eens aan rendement", zegt Erwin van de Looi tegen de NOS. De bondscoach liet Simons vorige maand debuteren in Jong Oranje. "We hebben meer parels, maar Xavi is natuurlijk wel een mooie speler. Een speler die aanspreekt."

Xavi Simons als international van Oranje onder 16 - ANP

Meer en meer prominenten zijn inmiddels overtuigd. Meer en meer prominenten dichten Simons een rol toe als troef van Oranje op het WK. "Zo'n ventje van net negentien jaar met van die krulletjes die een heel stadion enthousiast maakt en voor de duvel niet bang is", zei Feyenoord-icoon Willem van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast van het AD. "Met het oog op latere grote toernooien zou het mooi zijn als Simons nu ook alvast een WK gaat meemaken." Voor Pierre van Hooijdonk moet Simons niet alleen mee vanwege de toekomst. "Hij is ook goed genoeg", zei de oud-international in Studio Voetbal. Als Robben in 2004 en Depay in 2014 Voormalig bondscoach Dick Advocaat maakte in De Telegraaf de vergelijking met een jonge Arjen Robben, die van hem een plek kreeg in de selectie voor het EK in 2004. "Voor zo'n jonge speler is het een geweldige ervaring om zo'n groot toernooi mee te maken", weet Advocaat. "Ik heb toen bij Robben ook al in een vroeg stadium aangegeven: wat er ook gebeurt, als je fit bent ga je mee. Zo'n speler, en daarmee ook het Nederlands elftal, kan daar later voordeel aan hebben." Een situatie uit het verleden die nog meer overeenkomsten vertoont met die van Simons, is die van de jonge Memphis Depay op het WK van 2014. "Dat is een beetje voor Xavi Simons weggelegd", zei Rafael van der Vaart in Studio Voetbal.

In Studio Voetbal bespreken Pierre van Hooijdonk, Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen de kansen van Xavi Simons op een plek in de selectie van het WK. - NOS

Van der Vaart: "Als het even niet gaat, dat je hem dan inbrengt. Ik hoop dat Xavi Simons die rol krijgt. Zonder druk, zonder bagage, kan hij alles openbreken." Saillant is dat Van Gaal de jonge Depay destijds goed genoeg vond om mee te nemen naar Brazilië, toen de definitieve selecties zelfs nog drie spelers minder telden. En de toen 20-jarige Depay liet zich ook zeker niet onbetuigd tijdens de speelminuten die hem werden gegund, met zijn eerste goals in Oranje. Bert van Marwijk deed ook weleens een beroep op de jeugd, met de 18-jarige Jetro Willems als vaste linksback op het EK van 2012. "In principe vind ik dat leeftijd geen rol hoeft te spelen", liet de inmiddels gepensioneerde trainer in De Telegraaf optekenen. "Het beeld dat ik van Simons heb, is een onbevangen jongen die het verschil kan maken. Jongens die dat zo jong al doen, worden in het algemeen grote spelers."

Quote Als je negentien bent en zo kunt spelen, dan is the sky the limit. PSV-trainer Ruud van Nistelrooij over Xavi Simons

Van Nistelrooij doet er nog een schepje bovenop: "Als je negentien bent en zo kunt spelen, dan is the sky the limit." Grote vraag is: wie overtuigt Van Gaal nu de roep om de tiener steeds luider wordt? In principe zit Van de Looi er dicht op, als bondscoach van Jong Oranje. "Ik ben positief over hem", houdt Van de Looi zich een beetje op de vlakte. "Mijn mening wordt hopelijk gewaardeerd door Louis van Gaal." De gunfactor voor Simons is in elk geval groot, merkt Van de Looi. Na zijn eigen ervaringen met de tienerster weet hij ook goed hoe deze hype geboren is. "Omdat hij goed kan voetballen en ook gewoon uitstraalt dat hij het heel leuk vindt om te voetballen."