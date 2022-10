Houston geeft voorsprong nu niet uit handen en komt langszij in World Series

Houston Astros is in de strijd om de titel in de Major League Baseball langszij gekomen bij Philadelphia Phillies. Houston won thuis de tweede wedstrijd van de World Series met 5-2 en bracht daarmee de stand in de best-of-seven-serie op 1-1.

De Astros schoten in het Minute Maid Park uit de startblokken en namen in de eerste inning al een 3-0 voorsprong. In de vijfde inning werd het dankzij een homerun van Alex Bregman 5-0.

Vrijdag gaf Houston nog een 5-0 voorsprong nog uit handen, maar ditmaal konden de Phillies het tij niet meer keren. Uitblinker was Houston-pitcher Framber Valdez, die vooral met curveballs (42 van de 104 worpen) imponeerde. Hij incasseerde in bijna zeven innings vier hits en één run.