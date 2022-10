Russische schaatsers beginnen aan seizoen zonder perspectief: 'Maar we gaan door'

Een kwalificatietoernooi terwijl je je eigenlijk nergens voor kunt kwalificeren. Het is de wonderlijke en tragische realiteit van de Russia Cup, Het toernooi in Kolomna waar Russische schaatsers zich afgelopen week, normaliter, hadden kunnen plaatsen voor de internationale wedstrijden. De Russia Cup is vergelijkbaar met het wereldbeker kwalificatietoernooi, dat dit weekeinde in Thialf wordt afgewerkt. Maar waar Femke Kok zich met haar tweede plaats op de 500 meter verzekerd heeft van deelname aan de wereldbekers in Stavanger, Heerenveen en Calgary mag, schiet Angelina Golikova maar weinig op met haar zege op de kortste afstand. "Ik ben voorbereid op alles, maar ik leef met de dag", zegt Golikova in gesprek met NOS-correspondent Iris de Graaf. "Als ze zeggen: jullie gaan ergens naartoe, dan gaan we. Als ze zeggen dat we nergens naartoe mogen, dan gaan we hier verder." Bekijk hieronder de reportage vanuit het Russische Kolomna:

Golikova werd in 2021 in Thialf nog wereldkampioen op de 500 meter, voor Kok, en pakte afgelopen februari op dezelfde afstand brons op de Olympische Spelen in Peking. Voorlopig het laatste toernooi waar de Russen aan hebben deelgenomen. Door de inval in Oekraïne, kort na de Spelen, en de daaropvolgende sancties tegen Rusland en Belarus, zijn schaatsers uit beide landen uitgesloten van deelname aan alle internationale wedstrijden. Meer dan trainen in thuishaven Kolomna, in 2018 nog het decor van de Europese kampioenschappen afstanden, zit er niet in. "We kunnen niet boos zijn, want... Nou ja, het is nou eenmaal voor ons beslist. Wat kunnen we doen?", vraagt Golikova zich af.

Quote Ik hoop dat professionele atleten niet zullen worden opgeroepen voor het leger. Teammanager Sergej Grjaztsov van de Russische schaatsploeg

"In het begin denk je: dit is moeilijk, maar we overleven het wel. Maar na een tijd wordt het wel steeds moeilijker", aldus Golikova. Volgens de Russische teammanager Sergej Grjaztsov is de sfeer in het team nog goed. "Maar ik kan wel zeggen dat onze kopmannen natuurlijk een beetje gebrek aan motivatie hebben, nu ze het zonder hun rivalen in de internationale arena moeten doen." 'Hoe is het daar in Nederland?' Hoewel Thialf verder weg is dan ooit voor de Russen in Kolomna, heeft Golikova via sociale media nog wel contact met Kok. "Ik stuur haar af en toe een berichtje. Hoe gaat het trainen, bijvoorbeeld, maar ook gewoon vragen over alledaagse dingen." "Soms wil ik weten: hoe is het daar in Nederland? Als je daarover praat, is het een beetje alsof ik toch de wereld rondreis." "Kok, ik mis je!", lacht Golikova weemoedig.

Kok kijkt met medelijden naar de situatie van enkele van haar grootste concurrenten. De Russische sprinters behoren tot de besten van de wereld. Naast Golikova zitten ook Olga Fatkoelina en, in elk geval de voorbije jaren, Pavel Koelizjnikov en Roeslan Moerasjov bij de mondiale top. Graag had Kok gezien dat ze de strijd met Golikova weer kon aangaan op de ijsbaan. "Golikova zegt: de situatie is heel lastig en we hebben er geen invloed op", aldus Kok. "Maar je traint voor wedstrijden. En als je die niet mag doen, is dat natuurlijk superzuur." 'Wij zijn niet-politieke mensen' Echt ingaan op de politieke situatie in haar land, doet Golikova niet. "Wij atleten zijn niet-politieke mensen. We leven in een soort 'schaats-aquarium', dat is onze eigen kleine wereld." Maar het is maar zeer de vraag hoe vrij de Russen over de politiek kunnen spreken, legt correspondent De Graaf uit. "Tijdens het interview staat er de hele tijd iemand bij die alles filmt en er wordt constant benadrukt dat we geen politiek beladen vragen mogen stellen."

Quote Ik leef nog, ik heb m'n armen en benen nog. En dus gaan we door. Angelina Golikova

Een terugkeer in de internationale sportwereld lijkt er voorlopig niet in te zitten. Onlangs verklaarde IOC-voorzitter Thomas Bach dat de schorsing van Rusland en Belarus gehandhaafd blijft. Maar dat lijkt niet eens de grootste zorg voor Grjaztsov. "Ik hoop dat professionele atleten niet zullen worden opgeroepen voor het leger. We blijven trainen en resultaten laten zien op de ijsbaan." Golikova: "Ik leef nog, ik heb m'n armen en benen nog. En dus gaan we door."