Wekdienst 30/10: Presidentsverkiezingen in Brazilië • Verstappen jaagt op zege 14 in Mexico

Goedemorgen! Allereerst een check: heb je je klok verzet? De wintertijd is namelijk ingegaan en de klok moet een uur terug. Daarnaast zijn er presidentsverkiezingen in Brazilië, waar de linkse oud-president Lula aan kop gaat in de peilingen, maar de hete adem voelt van zittend president Bolsonaro.

President Yoon van Zuid-Korea heeft een periode van nationale rouw afgekondigd vanwege de halloweenramp in Seoul. In de smalle straatjes van het uitgaansdistrict Itaewon werden tijdens een extreem drukke halloweenviering zeker 151 mensen doodgedrukt en vertrapt. Tientallen anderen raakten gewond.

Tijdens een halloweenfeest in Seoul zijn in het gedrang zeker 146 mensen omgekomen. Tim van Riel studeert in Seoul en zag de chaos van dichtbij. "Het was een hele nare sfeer", zegt Tim. "Iedereen om je heen is in shock." - NOS