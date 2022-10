Nieuwe oliepijplijn Oost-Afrika: economische kans of tikkende tijdbom?

Van Kampala tot New York proberen klimaatactivisten de bouw te voorkomen. Een 'tikkende tijdbom' noemen ze het. Volgens hen zijn de gevolgen voor de biodiversiteit, het klimaat en de mensen in het gebied desastreus. Maar de bedrijven achter de pijplijn zien vooral een grote economische kans.

De East Africa Crude Oil Pipeline (EACOP) loopt na de voltooiing van olievelden bij het Albertmeer in het westen van Uganda naar de haven van Tanga in Tanzania. Met een lengte van ruim 1400 kilometer wordt het de langste verwarmde oliepijplijn ter wereld. Verwarming is nodig omdat de stroperige olie anders niet goed doorstroomt. De voorbereidende werkzaamheden zijn dit jaar begonnen. Als alles volgens plan verloopt, stroomt de eerste olie in 2025 door de buizen.

Zowel in Uganda als Tanzania ligt de aanleg van de pijplijn gevoelig; in Uganda zijn er ook zorgen om een nationaal park, waar de geplande pijplijn langs loopt. Protest wordt in het land vrijwel meteen de kop in gedrukt. Voor David Musira (34) eindigde een actie in de hoofdstad Kampala achter de tralies, nadat hij door de politie hardhandig in een busje was gegooid. "De bouw verwoest het leefgebied van wilde dieren zoals chimpansees en leeuwen", vertelt Musira aan de NOS.

Na een week in een gevangenis in Kampala is hij weer op vrije voeten. "Langs de route zijn al veel mensen hun huis uit gezet terwijl ze daar niet financieel voor worden gecompenseerd", zegt hij. Volgens Musira is de pijplijn ook funest voor het klimaat. "Terwijl klimaatverandering ons hier nu al keihard raakt. We moeten dus iets doen."