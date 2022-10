Congo zet ambassadeur Rwanda het land uit

De Congolese regering zet de Rwandese ambassadeur het land uit als vergelding voor de vermeende steun van Rwanda aan de M23-rebellen in het oosten van de Democratische Republiek Congo. De ambassadeur heeft 48 uur gekregen om het land te verlaten.

Gisteren werd de Kiwanja in het oosten van Congo ingenomen door de M23-rebellen en werd Goma, de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu, effectief afgesneden van de bovenste helft van de provincie.

Bij de gevechten in Goma zijn vier leden gewond geraakt van de VN-missie Monusco die de Congolese regeringstroepen militair ondersteunt.

Totale oorlog

Ooggetuigen melden aan persbureau Reuters dat ze een massale toestroom van Rwandese strijdkrachten hebben gezien om de M23-rebellen te ondersteunen. De Rwandese regering ontkent dat het de rebellengroep, die ooit actief was om mensen van de Tutsi-gemeenschap te beschermen tegen milities van Hutu's, steun verleent.

De Congolese president Félix Tshisekedi heeft gewaarschuwd dat de spanningen in een totale oorlog kunnen ontaarden als de "provocaties" van Rwanda aanhouden.

Het is al jaren onrustig in Oost-Congo. Meerdere milities strijden daar tegen elkaar en tegen de Congolese autoriteiten over de zeggenschap over mijnen en grondstoffen in de regio. Congo beschuldigt regelmatig buurlanden Rwanda en Oeganda van het steunen van milities.