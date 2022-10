Protest tegen aanleg waterbassins Frankrijk loopt uit de hand

In het westen van Frankrijk zijn gisteren 61 politieagenten gewond geraakt bij een demonstratie tegen de aanleg van een waterbassin. 22 agenten raakten ernstig gewond, zegt minister van Binnenlandse Zaken Darmanin. Ook dertig demonstranten raakten gewond.

Enkele duizenden mensen deden in de plaats Sainte-Soline mee aan een demonstratie, die door de autoriteiten was verboden. Zo'n 1500 agenten en andere veiligheidstroepen waren opgetrommeld om de orde te bewaren, ook omdat een gelijksoortige demonstratie in maart flink uit de hand was gelopen.

Bij het protest waren ook honderden gemaskerde militanten aanwezig. Er kwam een confrontatie met de aanwezige ordetroepen, die volgens de autoriteiten met onder meer molotovcocktails werden bekogeld. Zes mensen werden gearresteerd.