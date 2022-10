61 agenten gewond bij protestactie in Frankrijk

In het westen van Frankrijk zijn 61 politieagenten gewond geraakt bij een demonstratie. 22 van hen raakten ernstig gewond, twitterde de minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin. Ook dertig demonstranten raakten gewond.

Een paar duizend betogers demonstreerden in de plaats Sainte-Soline tegen de aanleg van een enorm waterreservoir voor de landbouw. Bij het protest waren honderden gemaskerde militanten aanwezig. Het protest liep uit op een veldslag met de ordetroepen, die onder meer met molotovcocktails werden bekogeld.

Volgens Darmanin toont dat aan dat het hier niet om een vreedzame demonstratie ging, maar om "een zeer gewelddadige betoging". Zes mensen werden gearresteerd.

Saint-Soline is het tweede van in totaal 16 bassins die door een groep van 400 boeren gebouwd worden voor landbouwirrigatie in de regio Deux-Sèvres.