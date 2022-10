Ook Verstappen worstelt met omstandigheden Mexico: 'Lastig perfecte ronde te rijden'

Russell was dik tevreden met zijn startpositie. "Dat we P2 en P3 hebben gereden is heel positief. We zien er competitief uit. Dat Lewis achter me rijdt betekent dat we met verschillende strategieën kunnen proberen Red Bull aan te vallen."

Dat zal hoogstwaarschijnlijk niet meevallen. Mercedes is namelijk het sterkste team van het weekend tot nu toe. Russell en Hamilton lijken een stuk minder last te hebben van de weerbarstige omstandigheden op het Mexicaanse circuit.

"Het was best moeilijk om in mijn ritme te komen", vertelt Verstappen kort na de kwalificatie. "Elke sessie ging het iets beter. Ook ik had weinig grip: het is hier heel lastig een perfect rondje neer te zetten. Gelukkig ging de laatste wél lekker."

Het circuit in Mexico ligt meer dan 2.000 meter boven de zeespiegel. De lucht is er ijl en het asfalt blijft er lang glad.

De Brit had het gevoel dat zijn team de zaken prima voor elkaar had, nog beter dan op de goed verlopen vrijdag. "De auto was vandaag top. Dat is heel raar, want we hebben helemaal niets veranderd sinds gisteren."

En toch ging het hem en Hamilton uitstekend af. De wagens van Mercedes hebben het minste moeite met die ijle lucht in Mexico-Stad. Bij Ferrari ging juist van alles mis. Na de de slechte vrije trainingen kwalificeerden Carlos Sainz en Leclerc zich op P5 en P7.

Zo gebeurde er van alles in de eerste twee dagen van de Grand Prix van Mexico-Stad. Maar uiteindelijk stond de torenhoge favoriet Verstappen gewoon weer op pole. Niets lijkt zijn veertiende GP-zege van het seizoen, een record in de Formule 1, in de weg te zitten.

"Op basis van vandaag heb ik het gevoel dat we de auto goed hebben afgesteld en dat het goed moet komen", aldus Verstappen. "Aan de andere kant: ik heb hier vaak gewonnen zonder poleposition, dus P1 is hier zeker niet heilig."