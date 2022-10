Flamengo wint Copa Libertadores voor de derde keer na winst op Athletico Paranaense

Flamengo heeft voor de derde keer de Copa Libertadores veroverd. In Guayaquil (Ecuador) won het in de finale van de Zuid-Amerikaanse Champions League het Braziliaanse onderonsje met Athletico Paranaense uit Curitiba met 1-0.

Flamengo (uit Rio), winnaar in 1981 en 2019 en vorig jaar verliezend finalist, kwam in de blessuretijd van de eerste helft op 1-0 via Gabriel Barbosa, die de bal na een voorzet op maat van Everton Ribeiro simpel binnentikte.

Geen vuist

Paranaense, in 2005 verliezend finalist, kon daarna geen vuist meer maken, vooral omdat het kort voor rust Pedro Henrique weggestuurd zag worden na zijn tweede gele kaart. Na rust gebeurde er weinig al was Barbosa wel dicht bij de 2-0.

Dankzij de zege mag Flamengo zich op gaan maken voor het WK voor clubteams, dat in februari 2023 op het programma staat. Real Madrid doet als winnaar van de Champions League ook mee. Beide teams stromen in de halve finales in.