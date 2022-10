Ontslagen Parsons kijkt voor het eerst terug: 'Had naar Louis van Gaal moeten luisteren'

Mark Parsons heeft in een interview met met de Amerikaanse sportwebsite The Athletic voor het eerst gesproken over zijn ontslag als bondscoach van de Oranjevrouwen. De Brit werd na een teleurstellend EK, waar Nederland in de kwartfinales door titelverdediger Frankrijk werd uitgeschakeld, aan de kant gezet.

"Het was de zwaarste baan in het vrouwenvoetbal en ik heb alles gegeven wat ik in me had", aldus Parsons. "De staf was uitstekend, de spelers waren uitstekend. Het was een zeer, zeer uitdagende baan. Het was ook geen perfecte match..."

'Deel van mijn probleem'

Parsons was bij de Oranjevrouwen de opvolger van Sarina Wiegman, die Nederland naar de Europese titel in 2017 en de WK-finale van 2019 had geleid. "Ik wist heel goed dat toen ze belden, dat dit de grootste klus zou zijn die ik ooit had kunnen nemen. Dat is een deel van mijn probleem: hoe groter de uitdaging, hoe meer het me aantrekt."