Getuigen over halloweendrama Seoul: 'mensen werden tegen de stoep gedrukt'

Uit de verhalen van getuigen van het halloweendrama in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul wordt duidelijk hoe mensen in de extreme drukte volledig in de knel raakten. Te veel mensen probeerden zich een weg te banen door de smalle straatjes in het uitgaansdistrict Itaewon.

Nederlander Tim van Riel studeert in Seoul en woont in een zijstraat van de straat waar mensen massaal in de verdrukking kwamen. Hij vierde met vrienden thuis een halloweenfeestje.

"Vroeg op de avond, rond een uur of acht, was het al heel erg druk op straat. We hadden wat mensen uitgenodigd en gezegd: pas op, het is superdruk. Iedereen is in groepjes gekomen omdat het in je eentje bijna niet te doen was."

Omdat Van Riel gaandeweg de avond hoort dat het bijna onmogelijk is om nog ergens te komen, besluiten hij en zijn vrienden thuis te blijven en niet naar een bar of club te gaan.

'Agenten bovenop hun dienstwagens'

Een andere getuige, Raphael Rashid, zegt tegen de BBC dat hij vanaf 19.00 uur lokale tijd in de uitgaanswijk was. "Het was meteen duidelijk dat er zo ontzettend veel mensen waren. Meer dan ik ooit gezien had hier in Itaewon."

"Tegen 22.00 uur werd duidelijk dat er iets gaande was, dat het uit de hand liep. De menigte was zo groot dat er mensen tegen de stoep werden gedrukt. Dat er mensen de weg op geduwd werden, tussen het verkeer."

Rashid beschrijft hoe hij steeds meer politie, brandweerwagens en ambulances hoorde. "Niemand wist precies wat er gebeurde. Er stonden agenten bovenop hun dienstwagens wanhopig te roepen dat mensen het gebied zo snel mogelijk moesten verlaten."

Tegen CNN zegt een getuige: "Ik zag mensen naar de linkerkant gaan en ik zag mensen naar de tegenovergestelde kant gaan. De mensen in het midden kwamen vast te zitten. Ze hadden geen manier om te communiceren. Ze konden niet ademhalen."

Als Van Riel later op de avond enkele mensen thuis gaat afzetten, ziet hij de nasleep: