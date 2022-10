Lewandowski diep in blessuretijd weer goud waard voor Barcelona

FC Barcelona is er op de valreep in geslaagd de volle buit te pakken tegen middenmoter Valencia. Robert Lewandowski maakte er diep in blessuretijd 0-1 van.

De eerste helft was hard en rommelig, met zo hier en daar een kans. Justin Kluivert kreeg er een, maar in plaats van zelf te schieten, passte hij op Dimitri Foulquier.

En bij Barcelona zag Frenkie de Jong een schot geblokt worden en kopte Lewandowski op de paal. Samuel Lino dacht na rust Valencia op 1-0 te hebben gezet, maar aan zijn treffer ging hands van Marcos André aan vooraf.

Na een enorme misser van Ferran Torres kort voor tijd (hij schoot de bal tegen het eigen standbeen) schoof Lewandowski de bal op aangeven van Raphinha in de hoek.