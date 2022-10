Twee magische minuten vormen basis voor overwinning Go Ahead op Excelsior

Twee minuten en één seconde. Zo lang had Go Ahead Eagles nodig om zaterdagavond het verschil te maken tegen Excelsior. In de slotfase van de eerste helft scoorde de thuisploeg binnen mum van tijd twee keer, waarmee de basis voor de uiteindelijke 3-1 zege was gelegd.

Door de overwinning, de eerste sinds half september, klimt Go Ahead naar de tiende plaats op de ranglijst. Excelsior heeft hetzelfde aantal punten, maar een minder doelsaldo en staat elfde.

Willumsson opent score

Totdat de magische minuten van Go Ahead aanbraken, was er in De Adelaarshorst nog weinig gebeurd. Beide ploegen hielden elkaar in alle opzichten in evenwicht. Waar Excelsior via Lazaros Lamprou een aantal doelpogingen had ondernomen, waren Bobby Adekanye en Bas Kuipers kansrijk namens de thuisploeg.

Bijna veertig minuten hield Excelsior-doelman Stijn van Gassel, die dit eredivisieseizoen van alle keepers de meeste reddingen verrichte, zijn doel schoon. Daarna was het dus binnen korte tijd twee keer raak.

Bij die beide goals speelden Adekanye en Willum Willumsson een hoofdrol. Eerst zette de IJslander een aanval op, waarna hij toesloeg op aangeven van Adekanye. Even later waren de rollen omgedraaid, toen Adekanye scoorde na een assist van Willumsson.