Oud-Feyenoorder Summerville bezorgt Leeds overwinning op Liverpool

Liverpool heeft de duidelijke zege op Ajax (0-3) in de Champions League geen goed vervolg kunnen geven in de Premier League. De club van coach Jürgen Klopp verloor zaterdagavond in eigen huis met 2-1 van Leeds United. De Nederlander Crysencio Summerville was de held bij Leeds. Hij maakte twee minuten voor tijd de winnende goal.

Door de nederlaag zakt Liverpool naar de negende plaats in de competitie. Leeds klimt naar de vijftiende plaats.

Leeds kwam na vier minuten al op voorsprong. Rodrigo kon de bal makkelijk binnenschuiven na een misser van keeper Alisson. De Braziliaan gleed weg na een terugspeelbal van Joe Gomez, waarna de bal voor de voeten van de Spaanse spits van Leeds rolde.

Twee minuten voor tijd

Liverpool herstelde al snel de schade via een goal van Mohamed Salah, maar de ploeg wist daarna niet door te drukken op Anfield.

Tegen het einde van de wedstrijd beleefde Summerville zijn moment van glorie door de bal op te pikken in het strafschopgebied en met een gewiekst puntertje de bal langs Alisson te schuiven. Hij scoorde vorige week ook al tegen Fulham.