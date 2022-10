Verhoeven wint op eigen evenement van Gerges, zijn zestiende kickbokszege op rij

Rico Verhoeven heeft zijn eerste kickbokspartij in ruim een jaar tijd gewonnen. De zwaargewicht was te sterk voor Hesdy Gerges en boekte daarmee zijn zestiende zege op rij.

Vanaf de derde ronde maakte Verhoeven het verschil: Gerges ging in die ronde acht seconden neer. Aan het einde van de vijfde ronde viel het doek voor Gerges. Uiteindelijk won Verhoeven op TKO (technisch knock-out).

Het gevecht vond niet plaats onder de vlag van Glory, de bond waarvan de 33-jarige Verhoeven sinds 2014 kampioen is. Maar van Hit It, een door Verhoeven zelf opgezet showevenement. Vanavond was de eerste editie in de Rotterdamse Ahoy.

Het was voor Verhoeven zijn eerste gevecht in ruim een jaar tijd. Hij kwam niet meer in actie sinds oktober vorig jaar, toen hij in een bloederig gevecht in Gelredome te sterk was voor Jamal Ben Saddik.