Nieuwe Zoeloe-koning Misuzulu nu ook door Zuid-Afrika erkend

President Ramaphosa van Zuid-Afrika heeft op een ceremoniële bijeenkomst het koningschap van Zoeloe-koning Misuzulu kaZwelithini (48) erkend. Daarmee komt voorlopig een eind aan de vraag wie de rechtmatige opvolger is van koning Zwelithini.

De traditionele Zoeloe-kroning had in augustus al plaatsgevonden. Maar Miszulu had de erkenning door de president van Zuid-Afrika nog nodig om toegang te krijgen tot een jaarlijkse staatstoelage voor zijn koningshuis van 3,6 miljoen euro.

De bijeenkomst met president Ramaphosa vond plaats in het stadion van Durban: