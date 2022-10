Velzeboer toont met overwinning haar klasse op de 1.000 meter

Xandra Velzeboer heeft in Montreal haar klasse zien op de 1.000 meter. In een spannende finale hield ze de sterke Koreaanse rijdsters Shim Suk-hee en Seo Whi-min knap achter zich en boekte zo de eerste WB-overwinning uit haar carrière.

Velzeboer werd vorig jaar in Montreal wereldkampioene op de 500 meter en won er WK-brons op de 1.000 meter. Zaterdag won ze haar halve finale en nestelde ze zich in de finale al snel op kop. Seo en Shim (tweevoudig wereldkampioene op deze afstand en in het bezit van 29 gouden WB-medailles) drongen nog flink aan, maar Velzeboer bleef ze net voor.

Yara van Kerkhof en Michelle Velzeboer werden eerste en derde in de B-finale.

Teun Boer behaalde bij de mannen brons op de 1.000 meter. De Let Roberts Kruzbergs won op deze afstand het goud.