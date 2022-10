Atlete Brinkman ook succesvol bij trailrunning: eindzege in Golden Trail World Series

Nienke Brinkman blijft succesvol. De atlete heeft zich zaterdag op het Portugese eiland Madeira verzekerd van de eindzege in de Golden Trail World Series. De 29-jarige specialiste op de lange afstanden won de vierde van de vijf races die de finale vormen van de serie wedstrijden. Trailrunning is hardlopen over onverharde en vaak moeilijk begaanbare paden, meestal in bergachtig gebied.

Brinkman veroverde deze zomer als eerste Nederlandse atlete een medaille bij de marathon op de Europese kampioenschappen atletiek. Ze behaalde brons in de wedstrijd over 42,195 kilometer in München.

Dit voorjaar verbeterde ze in de marathon van Rotterdam het Nederlands record van Lornah Kiplagat en zette het op 2.22.51.