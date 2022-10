Oudste Guantanamo-gevangene na 18 jaar vrij en nooit aangeklaagd

1/ Today the oldest prisoner of Guantanamo, Saifullah Paracha, was finally released after being imprisoned without trial for almost twenty years. He is 75 years old. Rather than busy ourselves with the latest social media controversy, give a thought to those being persecuted... pic.twitter.com/y3eVpwDWuG

De zakenman uit de miljoenenstad Karachi werd in juli 2003 in Thailand gearresteerd. Vervolgens werd hij naar een Amerikaanse legerbasis in Afghanistan overgebracht. Het jaar erop belandde hij in een cel in Guantanamo Bay, een militaire gevangenis van de VS in het zuidoosten van Cuba.

Wat precies de verdenkingen waren tegen Paracha, behalve een veronderstelde connectie met Al-Qaida, is nooit openbaar gemaakt. In mei werd in de VS besloten dat het vasthouden van de man niet langer nodig was voor de nationale veiligheid. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken vandaag bekendgemaakt.

Martelpraktijken

Het is onduidelijk hoe de 75-jarige Pakistaan eraan toe is na 18 jaar cel. Guantanamo Bay is door de internationale gemeenschap scherp veroordeeld vanwege martelpraktijken en onmenselijke behandeling van gevangenen.

Het militaire cellencomplex werd opgericht in de nasleep van de aanslagen op 11 september 2001. Bij die door Al-Qaida uitgevoerde aanslagen werden bijna 3000 mensen in de VS gedood.

Op het hoogtepunt zaten er in Guantanamo Bay zo'n 800 mensen zonder aanklacht vast. De afgelopen jaren zijn het er steeds minder geworden, inmiddels zitten er nog 35 terreurverdachten vast.