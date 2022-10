Let op: wintertijd is ingegaan, klok een uur achteruit

Het is het laatste weekend van oktober en dus is de wintertijd (ofwel standaardtijd) vannacht ingegaan. Om 03.00 uur werd de klok een uur teruggezet, naar 02.00 uur. Dat betekent voor veel mensen een extra uur slapen. Vanaf vanochtend is het 's ochtends eerder licht, 's avonds wordt het eerder donker.

Daarmee is een eind gekomen aan de zomertijd. De zomertijd is ooit bedacht om mensen meer gebruik te laten maken van het beschikbare daglicht en zo energie te besparen. Over vijf maanden, in het laatste weekend van maart, breekt de zomertijd weer aan en gaan in de hele Europese Unie de klokken een uur vooruit.

Over het twee keer per jaar verzetten van de klok bestaat discussie. Het Europees Parlement sprak in 2019 de voorkeur uit om de zomertijd af te schaffen. Dat plan werd echter op de lange baan geschoven. Het is aan de lidstaten om er op termijn samen een besluit over te nemen.