Schulting wint 1.500 meter bij wereldbeker, maar valt in mixed relay

Shorttrackster Suzanne Schulting is het wereldbekerseizoen uitstekend begonnen. In Montreal won ze de 1.500 meter door in de finale onder anderen Choi Min-yeong gedecideerd achter zich te houden. Bij de mannen volgden geen Nederlandse podiumplekken op de 1.500 meter. Schulting had haar kwartfinale en haar halve finale soeverein gewonnen. In de finale denderde ze met nog drie ronden te gaan over de Canadese Claudia Gagnon en Choi (drievoudig wereldkampioene op deze afstand) heen, waarna ze een gat sloeg dat niemand meer wist te dichten. Voor Schulting was het de achttiende wereledbekerzege. Choi bleef op 25. Emons en Knegt redden het niet Friso Emons maakte een sterke indruk in de finale op 1.500 meter bij de mannen, maar hij kon in de laatste rondes niet mee met zijn tegenstrevers en werd vierde. Park Ji-Won was de snelste, met de Canadees Steven Dubois en zijn Zuid-Koreaanse landgenoot Hong Kyung Hwan achter zich.

Friso Emons en Sjinkie Knegt redden het niet op de 1.500 meter. - NOS

Sjinkie Knegt wachtte lang af en loerde op zijn kans, maar was niet in staat om naar voren door te stoten. Hij speelde zodoende geen echte rol van betekenis in de finale en eindigde als vijfde. De Vries valt terug in B-finale Van de Nederlandse shorttracksters haalden alleen Schuting de finale. Rianne de Vries plaatste zich voor de B-finale. De Vries nam daarin de touwtjes vroeg in handen en reed meerdere rondes op kop. Maar daarna was ze op en het beste was er in de slotfase wel vanaf. Kort voor de finish viel ze zodoende terug: Kim Geon-Hee, Courtney Sarault en Gong Li passeerden De Vries. Daarmee eindigde ze op de 1.500 meter in totaal op de elfde plaats. Bij de mannen reed Bram Steenaart de B-finale. Hij werd door zijn concurrenten al snel naar achteren gedrukt en kwam daar niet meer weg.

Na een valpartij van Suzanne Schulting is de Nederlandse shorttrackploeg kansloos voor de overwinning op de mixed relay bij de wereldbeker in Montreal. - NOS