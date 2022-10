Roep om duidelijke regels voor integriteitsonderzoeken

Mariette Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, onderzoekt of er een kader moet worden opgesteld voor integriteitsonderzoeken, "een soort handleiding". Ze ziet dat bij integriteitsonderzoeken veel misgaat. "Zeker in combinatie met vertrouwelijkheid loopt het nogal eens op een deceptie uit. Ook voor de melders", zegt Hamer tegen Nieuwsuur.

Gisteren maakte de PvdA excuses voor een onderzoek naar oud-Kamerlid Gijs van Dijk. Het partijbestuur erkent dat er onzorgvuldig is omgegaan met meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Maar ook oud-Kamervoorzitter Khadija Arib en hoogleraar Tim de Zeeuw, een sterrenkundige aan de Universiteit Leiden, hebben integriteitsonderzoeken naar machtsmisbruik aan hun broek.

'Zwak en minimaal'

Volgens hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries zijn veel integriteitsonderzoeken onbetrouwbaar. Hij ziet dat opdrachtgevers de opdracht of de conclusies steeds vaker sturen. In 8 op de 10 zaken die hij eerder onderzocht, zijn de argumenten vaak zwak en minimaal. Ook ontbreken hoor en wederhoor in de helft van de gevallen. "Vaak is het zo dat men een persoon of wil weg hebben of wil beschermen. En sommige bureaus die worden ingeschakeld, verdienen daar geld aan en luisteren naar wat de opdrachtgever wil."

Als voorbeeld noemt De Vries een zaak waarin hij vorig jaar werd gevraagd voor contra-expertise. Het ging om een gronddeal van een waterschap. Een onderzoeksbureau werd ingeschakeld om de feiten te achterhalen, maar toen de uitkomsten van het onderzoek niet waren wat de opdrachtgever voor ogen had, moesten de conclusies uit het eindrapport. "Toen het rapport naar buiten werd gebracht werd gezegd: er is geen conclusie getrokken door de onderzoekers dus er kwam geen vervolg in de zaak."