Chaos in hoofdstad Zuid-Korea: de nasleep en het verdriet in foto's

Chaos tijdens een halloweenfeest heeft geleid tot een drama in de straten van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Zeker 146 mensen zijn in het gedrang om het leven gekomen.

Ook het gedrang is vastgelegd op camera. Mensen raakten in paniek en probeerde weg te komen uit de mensenmassa:

Bij drukbezochte Halloween-festiviteiten in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zouden tientallen mensen een hartstilstand hebben gekregen in het gedrang. Mensen werden verdrukt en vertrapt in een smalle straat in de drukke wijk Itaewon. - NOS