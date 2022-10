Iraanse Revolutionaire Garde dreigt: demonstraties moeten morgen stoppen

Salami sprak bij de begrafenis van slachtoffers van de aanslag op een sjiitisch bedevaartsoord in de stad Shiraz. Een schutter opende daar woensdag het vuur op medewerkers en pelgrims. Volgens Iraanse media kwamen daarbij vijftien mensen om. De autoriteiten maakten vandaag bekend dat de schutter is overleden aan de verwondingen die hij bij zijn arrestatie zou hebben opgelopen. De aanslag is opgeëist door Islamitische Staat.

Hij vervolgde: "We zeggen tegen onze jongeren: een minderheid van jullie is misleid. Stop met dit slechte gedrag. Deze rebellie zal slecht voor jullie aflopen. Vergooi je toekomst niet!"

De leider van de Revolutionaire Garde in Iran heeft gewaarschuwd dat het afgelopen moet zijn met de demonstraties tegen het streng-islamitische Iraanse regime. "Vandaag is de dag dat een eind komt aan de rellen. Ga niet meer de straten op!", zei generaal Salami van het elitekorps.

De massale demonstraties in Iraanse steden begonnen na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september. Ze overleed nadat ze door de moraalpolitie was gearresteerd, omdat ze zich niet aan de streng-islamitische kledingregels voor vrouwen zou hebben gehouden.

Volgens ooggetuigen is Amini na haar arrestatie mishandeld en zakte ze later op het politiebureau in elkaar. Ze overleed nadat ze drie dagen in coma had gelegen. De politie spreekt van een "ongelukkig incident" en zei dat de vrouw een hartaanval kreeg toen ze naar het politiebureau werd vervoerd.

Ondanks het politiegeweld tegen de betogers en de dreigementen van de Revolutionaire Garde werd vandaag op tal van universiteiten weer gedemonstreerd. Op video's is te zien en te horen dat studenten roepen om vrijheid en het einde van het ayatollah-regime. Op een universiteit in de noordwestelijke stad Sanandaj zouden ordetroepen het vuur op studenten hebben geopend.

Door het politiegeweld van de afgelopen weken zijn zeker 270 betogers omgekomen, zegt een Iraanse mensenrechtengroep. 14.000 mensen zouden zijn gearresteerd. Een aantal van hen wordt van poging tot staatsgreep beschuldigd. Daarvoor kunnen ze ter dood worden veroordeeld.