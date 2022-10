Russell en Hamilton sneller dan Verstappen in derde vrije training in Mexico

George Russell (Mercedes) heeft de snelste tijd neergezet in de derde vrije training voor de Grand Prix van Mexico-Stad. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton volgde op plek twee. Max Verstappen reed de derde tijd.

Ferrari-rijder Charles Leclerc had het moeilijk in de afsluitende oefensessie. Hij kwam vrijdag in de tweede training na een crash in de kussens terecht en had zaterdag problemen met zijn auto.

Vooral Sergio Pérez, die in Mexico zijn thuisrace rijdt, hoopt daarvan te profiteren. 'Checo' en Leclerc zijn in een spannend duel om de tweede plek in de WK-stand verwikkeld.

Mercedes verrast

Verstappen kwam in de eerste twintig minuten van de derde training niet naar buiten. Vrijdag reed hij ook al weinig oefenrondes in de tweede oefensessie, die in het teken stond van een bandentest voor Pirelli.