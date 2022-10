Veiligheidsmissie in de maak voor Haïti, burgerbevolking afwachtend

Kaart Haiti - NOS

Oplossingen van buitenaf De VN-Veiligheidsraad heeft vorige week unaniem sancties opgelegd aan een van de belangrijkste bendeleiders van het land door zijn tegoeden te bevriezen en een reisverbod en wapenembargo in te stellen. De man staat bekend als Jimmy 'Barbecue' Cherizier; hij is een voormalig politiefunctionaris. In de resolutie van de Veiligheidsraad staat dat de man een bedreiging vormt voor de vrede, veiligheid en stabiliteit in Haïti en dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan mensenrechtenschendingen. André Nollkaemper, hoogleraar Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam verwacht van de sancties weinig effect. "Bendes die gefinancierd worden met misdaadgeld en hun wapens ook via die kringen kopen, krijgen toch wel wat ze hebben willen. Ik zie hier vooral een symbolische boodschap van de VN in." Het is nog niet bekend welk land de veiligheidsmacht gaat leiden en welke landen gaan meedoen. Onder meer de Verenigde Staten en Canada zijn daarover in gesprek. Canada stuurt een verkenningsmissie naar Haïti om vast te stellen welke inzet op steun van de bevolking kan rekenen.

Afbeelding ter illustratie - EPA

De VN-Veiligheidsraad moet nog akkoord gaan met het voorstel, maar de veiligheidsmacht wordt nadrukkelijk geen VN-macht. Wat daarbij volgens de hoogleraar een rol speelt, is dat de laatste VN-missie in Haïti als een grote mislukking wordt beschouwd. Blauwhelmen die in de periode van 2004 tot 2017 in het land waren, brachten cholera mee het land in. Ook maakten ze zich schuldig aan seksueel misbruik van Haïtiaanse vrouwen. "Dit wordt gezien als een zwarte pagina in de geschiedenis van de vredeshandhaving, ook door de inwoners", zegt Nollkaemper. Wat volgens hem verder meespeelt om er geen VN-missie van te maken, is dat misdaadbestrijding in Haïti niet wordt gezien als een probleem dat zich leent voor VN-ingrijpen. Hoewel de criminaliteitscijfers heel hoog zijn, is er nog geen sprake van een burgeroorlog.

Wantrouwen richting VS Internationaal ingrijpen ligt gevoelig bij de inwoners van Haïti. In 1804 werd Haïti na een succesvolle slavenopstand onafhankelijk van Frankrijk en schafte het de slavernij af. De Verenigde Staten zagen dit als bedreiging van hun eigen slavernijsysteem en bemoeiden zich sindsdien zowel militair als politiek met Haïti. De VS gaven onder meer steun aan dictator Papa Doc die tussen 1957 en 1971 een bloedig bewind voerde. Ook zijn zoon Baby Doc, die hem opvolgde, kreeg Amerikaanse steun. Inwoners van Haïti zien de huidige premier Ariel Henry als een handlanger van de VS.