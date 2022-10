Messi komt in vorm voor WK: doelpunt en assist tegen Troyes

Lionel Messi raakt richting het wreeldkampioenschap voetbal in Qatar steeds beter in vorm. Zaterdagavond had de Argentijn met een doelpunt en een assist een belangrijk aandeel in de zege van Paris Saint-Germain op Troyes: 4-3. Het wereldkampioenschap in Qatar begint op 20 november.

Guinee-Bissauer Mama Baldé maakte het de Parijzenaars nog knap lastig. Eerst door zijn ploeg al na zeven minuten op voorsprong te zetten. Na de gelijkmaker van Carlos Soler deed Baldé dat in de 52ste minuut nogmaals.

Daarna werd het Messi-tijd in het Parc des Princes. In de 55ste minuut maakte hij er met een afstandsschot 2-2 van. Zeven minuten later was Messi de aangever en bracht Neymar PSG op voorsprong.

Treffer Mbappé

Ook Kylian Mbappé had zijn aandeel door in de 77ste minuut een strafschop te benutten. Kort voor tijd maakte Ante Palaversa er met een kopbal nog 4-3 van.

PSG leidt in de Ligue 1 met 35 punten uit dertien duels. Lens, dat vrijdag won van Toulouse, volgt met 30 punten.