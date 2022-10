7 machinisten en 21 monteurs nodig, maar langste trein ter wereld (1,9 kilometer) rijdt

Op onderstaande beelden is te zien hoe de trein zich door de Alpen beweegt:

De Zwitserse spoorwegmaatschappij Rhätische Bahn heeft zaterdag een wereldrecord gevestigd door een trein van 1,9 kilometer lang te laten rijden op een bekend traject door de Alpen. Daarmee is het oude 'langste treinrecord' van de Belgische spoorwegen uit 1991 met bijna 200 meter verbroken.

De trein reed halverwege de middag van Preda naar Bergün, een 25 kilometer lang traject vol bochten, (keer)tunnels en bruggen, waaronder het beroemde Landwasserviaduct. Het Zwitserse spoortraject werd in 2008 door Unesco op de Werelderfgoedlijst geplaatst.

De bijna 3000 ton wegende trein, bestaande uit 25 treinstellen van elk vier rijtuigen, deed zo'n 46 minuten over de route. Om het gevaarte veilig te laten rijden waren zeven machinisten en 21 monteurs bij de recordpoging betrokken. Passagiers die een kaartje voor de speciale rit hadden gekocht en ook journalisten reisden mee in de trein.

In Bergün verzamelden zich 3000 liefhebbers om te zien hoe de uitzonderlijk lange trein zich over het spoor bewoog. Onder hen ook Maurits Wever uit Leiden. "Dit is zo'n mooi evenement. Je moet je voorstellen dat je middenin de bergen zit en naar een van de mooiste spoorlijnen van Europa kijkt."