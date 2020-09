Hogere salarissen en onderhoudskosten voor Koninklijk Huis

Het gezamenlijke inkomen van het koningspaar stijgt volgend jaar naar 1.394.000 euro netto, 68.000 euro meer dan dit jaar. Daarnaast krijgen koning Willem-Alexander en koningin Máxima een vergoeding voor personeel en materiële ondersteuning. Dit bedrag is volgend jaar 5.718.000 euro, 138.000 euro meer dan dit jaar.

Ook het inkomen van prinses Beatrix valt hoger uit. Zij krijgt volgend jaar 564.000 euro, eveneens belastingvrij. Dat is 27.000 meer dan nu. Daarnaast wordt er 1.087.000 euro aan personeel en materiële kosten uitgetrokken, eveneens 27.000 meer dan dit jaar.

Die cijfers staan in de begroting van de Koning, die is opgenomen in de Miljoenennota. Daarnaast zijn er kosten voor het koningshuis die bij de begroting van andere ministeries zijn ondergebracht, zoals staatsbezoeken (Buitenlandse Zaken), onderhoud aan paleizen (Binnenlandse Zaken) en het onderhoud van het schip De Groene Draeck van prinses Beatrix (Defensie).

Ook meer geld naar Amalia

Ook het toekomstige inkomen van kroonprinses Amalia wordt hoger dan eerder werd aangenomen. Zij heeft vanaf haar 18e verjaardag recht op 296.000 euro inkomen per jaar en 1.338.000 euro aan personele en materiële uitgaven.

Amalia wordt 18 jaar op 7 december 2021 en zal voor de resterende dagen van het kalenderjaar 2021 recht hebben op 20.000 euro inkomen en 91.000 euro voor de overige kosten.

Meer vliegen, maar ook meer duurzaamheid

Het Koninklijk Huis mag volgend jaar meer kosten maken voor vliegreizen. De begroting stijgt met 50.000 euro tot 860.000 euro voor het gebruik van het regeringsvliegtuig, civiele vliegtuigen en helikopters.

Ten aanzien van Huis ten Bosch worden de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op of rond het paleis onderzocht. Daarnaast worden waar mogelijk duurzame maatregelen in het algemeen getroffen. Deze week moet daar meer duidelijkheid over komen.

Ook wordt onderzocht of het Kroondomein Het Loo het gehele jaar opengesteld kan worden voor publiek. Dat komt aan bod bij het indienen van een nieuwe subsidie. De huidige subsidieperiode voor het gebied loopt binnenkort af.