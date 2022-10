Nederlaag voor Atlético Madrid, zorgen om blessure spits Morata

Atlético Madrid heeft na de dramatische uitschakeling in de Champions League ook zaterdagmiddag een pijnlijke nederlaag moeten incasseren bij het laag geklasseerde Cádiz. Invaller João Felix had in de slotfase een 2-0-achterstand weggewerkt, maar in de negende minuut van de extra tijd maakte Rubén Sobrino er alsnog 3-2 van.

Zorgen waren er na afloop over Álvaro Morata. De spits van Atlético en het Spaans elftal moest al na tien minuten met een enkelblessure naar de kant. Het wereldkampioenschap voetbal in Qatar begint op 20 november.