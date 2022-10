Effectief Utrecht laat aanvallend Heerenveen berooid achter

Het publiek in het Abe Lenstra Stadion zag zaterdagavond tegen FC Utrecht een veel attractiever Heerenveen dan gewend, maar de drie punten gingen naar de bezoekers. FC Utrecht gaf de Friezen een lesje in effectiviteit: 1-2.

Op het saaie en verdedigende spel van Heerenveen was dit seizoen nogal eens kritiek. Tegen FC Utrecht gooide coach Kees van Wonderen het over een andere boeg. Hij begon zoals in de tweede helft van het laatste duel met FC Volendam (1-3 winst), met Anas Tahiri en Rami Al Hajj voor Syb van Ottele en Tibor Halilovic.

De wijzigingen betekenden ook een nieuw systeem met drie spitsen, met Al Hajj en Amin Sarr op de vleugels en Sydney van Hooijdonk centraal. En inderdaad, Heerenveen was een stuk leuker om naar te kijken dan in de voorgaande wedstrijden en bovendien een stuk gevaarlijker.

Barkas buigt allen voor Van Hooijdonk

De Friezen schoten in de eerste helft zeven keer op doel, het hoogste aantal voor de club in één helft van een eredivisieduel sinds 29 februari 2020, toen Heerenveen ook zeven keer op doel schoot in de eerste helft uit bij FC Twente (2-3 winst).