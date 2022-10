Negende zege op rij voor koploper SCHC, Kampong wint daags na ontslag coach

SCHC heeft ook de negende competitiewedstrijd van dit seizoen gewonnen. Bij HDM werd met 2-1 gewonnen, Kyra Fortuin maakte in de tweede helft de winnende treffer.

De koploper uit Bilthoven begon dreigender en kreeg al snel drie strafcorners, maar wist in de openingsfase nog niet te scoren. In het tweede kwart brak Trijntje Beljaars de ban en maakte de 1-0. Niet veel later maakt Dymph Luttge uit een strafcorner de gelijkmaker voor HDM.

In het derde kwart pakte SCHC toch weer een voorsprong (en overwinning) dankzij Kyra Fortuin.

Van der Kieft geslachtofferd

Later op de avond boekte Kampong een knappe zege in het uitduel met Bloemendaal: 2-1. De ploeg uit Utrecht had een aantal onrustige dagen achter de rug, nadat vrijdag trainster Fleur van der Kieft was ontslagen.

Kampong begon ambitieus aan het seizoen en trok topspeelsters als Lidewij Welten aan, maar stond na acht speelrondes op een teleurstellende tiende plek. Reden voor het bestuur om Van der Kieft aan de kant te schuiven.