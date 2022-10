Campagnes tegen overbodig licht in kantoorpanden: 'Het is pure verspilling'

Volgens organisator Lineke Keizer vindt die boodschap dit jaar meer gehoor dan in voorgaande jaren: "De oproep komt nu ook vaker vanuit de maatschappij. Als we worden gevraagd energie te besparen, dan vragen mensen dat ook van de omgeving."

Tientallen gemeentes en bedrijven doen vanavond, in de Nacht van de Nacht, hun verlichting uit. Het gaat daarbij om 'overtollig' licht: sfeerverlichting, reclames, verlichte logo's en licht op de kantoorvloer. Het is de achttiende Nacht van de Nacht en natuur- en klimaatclubs hopen dat er dit jaar - mede ingegeven door de energiecrisis - structurele beloften over het besparen van energie worden gedaan.

Hoeveel valt er te winnen? Een recente schatting van TNO gaat uit van jaarlijks zes miljard kWh voor de verlichting van alle gebouwen in Nederland; dat zijn kantoren, maar ook andere gebouwen als scholen, winkels en zwembaden. Door de lichten daar 's nachts en buiten gebruikstijd te doven kan er volgens TNO één miljard kWh per jaar worden bespaard; dat komt neer op het jaarlijkse energieverbruik van ongeveer 350.000 huishoudens.

Permanent minder licht in de nacht, dat wil ook Nina van den Berg van de Green Business Club Zuidas. Van den Berg heeft een ambitieus doel: voor januari 2023 moet het donker zijn in het Amsterdamse kantorendistrict. Tenminste een stuk donkerder dan nu: "Het moet wel veilig blijven". We ontmoeten Van den Berg op een doordeweekse avond om 23.30 uur in de zakenwijk en zien dat er nog heel wat vooruitgang te boeken is. "Het is al beter dan eerst, maar ik zie ook veel verlichting die niet aan zou hoeven zijn, logo's bijvoorbeeld."

De Green Business Club Zuidas wil dat het voor januari 2023 's nachts donker is in het Amsterdamse kantorendistrict. Als de bedrijven 's nacht alle lichten zouden uitdoen dan is dat genoeg om 350.000 huishoudens een jaar van stroom te voorzien. - NOS

Intussen hebben meer dan twintig bedrijven zich bij de actie aangesloten, waaronder ABN Amro, Deloitte en Arcadis. Ze spreken af zich in te zetten voor een donkere Zuidas. Is de club niet bang dat de bedrijven vooral groene sier willen maken met hun initiatief? Het aandeel van verlichting in het totale energieverbruik van panden is klein (zie kader). "De bedrijven weten dat het bij de verlichting niet ophoudt. We maken routekaarten hoe ze in 2030 Parijs-proof kunnen worden. Dan gaat het ook om de verwarming en koeling. De verlichting is pas het begin."

Zelfs dat begin is volgens Van Den Berg niet altijd even makkelijk, ook al is de wil aanwezig. "Bedrijven zijn vaak niet de enige gebruiker van een pand. Ze moeten dan afspraken met medehuurders, beheerder, beveiligings- en schoonmaakpartners. Dat kan lastig zijn."

350 huurders aanspreken

Dat het niet een geval is van 'gewoon de knop om', beaamt ook Annemarie Engels, community manager bij het Amsterdamse World Trade Center - zij hebben zich ook bij de actie hebben aangesloten. "We hebben meer dan 350 huurders in dit pand. We willen graag zo min mogelijk overtollig licht, dus daarom hebben we overal bewegingssensoren geïnstalleerd; in de parkeergarages, de algemene ruimtes en op de kantoorvloeren. Als er niemand in het pand is, zou het donker moeten zijn. Maar huurders kunnen die sensoren ook omzeilen en zelf het licht de hele tijd aanzetten."

Van den Berg heeft goede hoop dat het Amsterdamse kantorendistrict er volgend jaar in de nacht heel anders uit ziet. En niet alleen op de Zuidas. Onder meer in Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam Sloterdijk zijn Green Business Clubs bezig op bedrijventerreinen het licht uit te krijgen.