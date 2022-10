Dodental door verdrukking bij halloweenviering Seoul loopt op naar 146

Mensen werden verdrukt en vertrapt in een smalle straat in de drukke uitgaanswijk Itaewon, waar ook veel toeristen komen. Volgens lokale media was de mensenmenigte op weg naar een bar, waar een beroemdheid te zien zou zijn. Op videobeelden is te zien hoe verschillende stromen van mensen tegen elkaar in bewegen op een punt waar straten bij elkaar komen.

Bij drukbezochte halloweenfestiviteiten in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul zijn in het gedrang zeker 146 mensen omgekomen, melden de hulpdiensten. Tenminste 150 mensen raakten gewond. Tientallen mensen in het publiek kregen een hartstilstand.

De Nederlandse studente Maike Ruijs (22) woont tijdelijk in Seoul, op een paar minuten lopen van het uitgaansdistrict waar het misging. Gisteravond en vanavond was ze in de bewuste wijk om Halloween te vieren.

"Dat is hier in Zuid-Korea een heel groot ding, iedereen gaat verkleed en ieder jaar is het druk. Sommige mensen kwamen daarom al niet meer naar deze plek, maar na corona gaan mensen nu toch uit omdat het weer kan."

Ruijs merkte dat het zaterdagavond uitzonderlijk druk was. "Ik liep door de buitenstraatjes maar ook daar kwam ik haast vast te zitten, ik werd bijna tegen een kebabgrill aangeduwd. Er waren verkeersregelaars die mensen tegenhielden bij rood licht, maar iedereen die achterop kwam had dat niet door. Mensen waren aan het duwen. Ik kreeg soms geen adem en kreeg een stomp in mijn maag."

Daarop besloot Ruijs naar huis te gaan. Niet lang daarna kreeg ze op haar telefoon berichten dat het mis ging in Itaewon. "Eerst ging nog het gerucht dat er drugs in het spel waren, of dat er een gaslek was, en dat mensen daardoor onwel waren geworden. Maar iedereen die vanavond daar geweest is, wist meteen dat mensen waren verdrukt."

Vrienden van de studente hebben op de hoofdstraat van de wijk, bij metrostation Itaewon Station en het Hamilton Hotel, "twintig mensen gezien in body bags".

400 hulpverleners

De autoriteiten hebben 800 hulpverleners en 140 brandweerwagens en ambulances uit het hele land naar het uitgaansdistrict in de hoofdstad gestuurd.

De burgemeester van Seoul, Oh Se-hoon, breekt volgens ambtenaren zijn bezoek aan Europa af en keert zo snel mogelijk terug naar de stad.