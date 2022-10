Zaalvoetballers Hovocubo puntloos uitgeschakeld in Champions League

Hovocubo is na een 3-0 nederlaag tegen het Solveense Dobovec uitgeschakeld in de Champions League Futsal. Door twee nederlagen in de eerste twee groepswedstrijden, moest de club uit Hoorn winnen om een ronde verder te gaan.

Hovocubo en Dobovec gingen lang gelijk op. Maar acht minuten voor tijd scoorden de Slovenen door een bekeken schot van Ziga Ceh. Daarna ging Hovocubo vol op de aanval, met een veldspeler als doelman. Dat leverde de Slovenen echter nog twee doelpunten op: van grote afstand via Cujec en Mordej.

Daarmee komt een eind aan het Champions League-avontuur. De eerste groepswedstrijd werd met 6-1 verloren van titelhouder FC Barcelona en donderdag volgde een 5-1 nederlaag tegen thuisploeg Luxol St. Andrews uit Malta.

De club uit Malta had speciaal voor de Champions League Brazilianen en een Sloveen ingehuurd.

Niet opnieuw eliteronde

In de wedstrijd van donderdag kreeg aanvoerder Mats Velseboer rood. Hij was er tegen Dobovec niet bij. Het Sloveense Dobovec had na twee wedstrijden één punt en had vooraf dus genoeg aan een gelijkspel, want de eerste drie van de poule gaan door naar de laatste 16.

Vorig jaar overleefde Hovocubo de poulefase wel, maar ging de ploeg vervolgens onderuit in de eliteronde.