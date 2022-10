Roest klopt wereldkampioen Krol op 1.500 meter in Heerenveen

Echt rouwig leek Krol daar niet om: "Kwalificatie voor de wereldbekers is altijd een moetje. Veel valt er niet te halen. Maar ik ben blij dat het gelukt is."

Dat was een stuk langzamer dan Roest, die twee ritten eerder 1.44,62 op de klokken had gebracht. Krol werd vorig seizoen bij belangrijke wedstrijden vier keer tweede op de 1.500 meter, telkens achter Nuis. Dit keer moest hij zich tevreden stellen met een derde plek achter Roest en de verrassende Louis Hollaar.

Bij afwezigheid van olympisch kampioen Kjeld Nuis, die eerder deze week een liesblessure opliep, gold wereldkampioen Krol als de gedoodverfde winnaar van de 1.500 meter. Maar Krol stortte in de laatste ronde helemaal in en finishte na 1.46,07.

Krol weet in ieder wel dat er nog wat werk aan de winkel is: "Ik ben nog niet in topvorm en raak ze nog niet goed."

Het nieuwe seizoen

De eerste vier wereldbekerwedstrijden worden verreden in Stavanger en Heerenveen (in november) en twee keer in Calgary (in december). De vijfde wereldbeker en de wereldbekerfinale zijn in februari in Polen.

De startbewijzen voor de EK allround en sprint in Hamar, begin januari, worden verdeeld bij de NK, eind december. De deelnemers aan de WK afstanden van begin maart in Heerenveen worden na de NK afstanden van begin februari bekend.