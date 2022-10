Bayern München soeverein naar zege, De Ligt valt uit

Bayern München heeft in ieder geval voor één dag de koppositie in de Bundesliga overgenomen van 1. FC Union Berlin. De regerend kampioen won in eigen huis met 6-2 van 1. FSV Mainz 05. Zondag kan Union Berlin Bayern weer voorbij bij winst op Borussia Mönchengladbach.

Coach Julian Nagelsmann koos tegen Mainz voor dezelfde elf als afgelopen woensdag tegen FC Barcelona in de Champions League. Dat betekende opnieuw een basisplaats voor Noussair Mazraoui en Matthijs de Ligt, in Camp Nou nog uitgeroepen tot 'Man of the Match' vanwege het uitschakelen van Robert Lewandowski.

Voor De Ligt liep deze wedstrijd minder voorspoedig. Tegen het einde van de eerste helft liet de verdediger zich behandelen vanwege dijbeenklachten en in de rust bleef hij achter in de kleedkamer. Bayern stond toen al met 3-1 voor.