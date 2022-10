Extinction Rebellion protesteert bij ING-filialen, betogers opgepakt

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vandaag actie gevoerd bij verschillende filialen van de ING-bank. De activisten eisen dat de bank stopt met het financieren van de fossiele industrie.

Volgens Extinction Rebellion is er geprotesteerd bij elf bankfilialen. Inmiddels zijn de meeste acties beëindigd. Alleen bij een ING-kantoor in Nijmegen zijn nog actievoerders aanwezig omdat zij zich daar hebben vastgeketend of vastgelijmd, aldus een woordvoerder.

Volgens een woordvoerder van ING zijn de demonstraties gemoedelijk verlopen. Extinction Rebellion spreekt dit tegen. "Mensen zijn door de politie verwijderd of hebben boetes gekregen."

Vastgeketend of met olie besmeurd

De klimaatactivisten voerden bij meerdere vestigingen actie voor de deur, maar gingen ook enkele kantoorgebouwen binnen. Bij een ING-kantoor in Amsterdam zijn twee betogers opgepakt. Volgens een woordvoerder van de politie hadden zij zich in het gebouw vastgeketend en weigerden zij te vertrekken.

Bij een ING-kantoor in Rotterdam werd de glazen gevel van het pand besmeurd met olie, meldt Rijnmond. Ook goten actievoerders olie over zichzelf.

Acht actievoerders hadden een vestiging in Utrecht afgezet, waarmee ze wilden aangeven dat het hier om een 'plaats delict' ging, schrijft RTV Utrecht. Een actievoerder werd volgens Extinction Rebellion door de politie buiten het pand gezet nadat zij weigerde te vertrekken.

Vaker actiegevoerd

Extinction Rebellion voert al langer actie tegen de banden tussen ING en de fossiele industrie. ING steekt sinds het klimaatakkoord in Parijs in 2015 is gesloten, jaarlijks 9 miljard euro in fossiele financiering, stelt Extinction Rebellion. ING zou daarmee de grootste financier van CO2-uitstoot in Nederland zijn.

Volgens ING is er een overgangsperiode nodig is om van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie over te stappen. De bank zegt zijn klanten te willen blijven ondersteunen tijdens deze transitie.